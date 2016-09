Borrelen in kelder met een luchtje

Biologenbaby

Nog even terug naar Gilles. Want die is dus geen bioloog geworden. Maar zijn studententijd was wel vruchtbaar: hij ontmoette er de liefde van zijn leven, Marjolein, ook biologe. En inmiddels is er - jawel, dames en heren - ook een biologenbaby geboren! Thias heet hij, en hij is 6,5 maand. Mama past op de biologenbaby, zodat papa even fijn kan borrelen. ,,Soms is het wel pijnlijk hoor, op zo'n borrel besef je wel dat je echt ouder wordt", beaamt Gilles. Maar, het moet gezegd: de aanwezigheid van andere ouwelullen verzacht de pijn. En het bier. Maar dat spreekt voor zich.



Over bier gesproken: dat vloeit niet heel rijkelijk. De biologen houden het netjes. Wellicht omdat de eerste collegeweek gaat beginnen, of misschien omdat ze er nog even in moeten komen na hun vakantie. We zien de barman zelfs een keertje gapen. Maar hé, wat niet is, kan nog komen. We weten allemaal wat het woord 'potentieel' betekent, nietwaar?