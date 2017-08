Borrelen verdrijft de eenzaamheid

Nadat ze een flyer van de vereniging in haar bus vond, twijfelde ze geen moment. ,,Ik moest gewoon lid worden. Door deze vereniging ben ik helemaal ingeburgerd, en ik denk dat dat voor meer mensen geldt."



Ongeveer een uur na aanvang komt de seniorenborrel pas echt op gang. Steeds meer senioren druppelen binnen en nemen plaats aan de tafeltjes. Stemmen vullen de ruimte, iedereen is met elkaar in gesprek. Geen bezoeker zit er stilletjes bij. En mocht een lid voor het eerst deelnemen aan de borrel, dan wordt hij meteen opgenomen in de groep. Eefje: ,,We houden dat goed in de gaten. Als bestuur maken we met elke nieuwe bezoeker een praatje. Daarna introduceren we hem of haar aan de rest van de groep. Maar eigenlijk is dat niet nodig, het gebeurt automatisch."