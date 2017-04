Bosbad in Leersum is de parel onder de zwembaden

De zwemliefhebbers weten het al langer. Het Bosbad in Leersum is één van de mooiste buitenbaden in de regio. Het terrein ligt in een kuil en aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug. Zaterdag gaat de parel onder de zwembaden weer voor een paar maanden open.

Er wordt nu nog druk schoongemaakt, de watertemperatuur moet nog wat omhoog en er worden nieuwe speeltoestellen in het kinderbadje geplaatst. Dat zijn de laatste voorbereidingen, want zaterdag om tien uur kunnen de zwemmers er weer terecht.

Al 67 jaar is Het Bosbad aan de rand van Leersum een unieke plek om te zwemmen. Halverwege de jaren 90 werd het bad, waar de zonneweiden schuin omhoog lopen, geprivatiseerd en met een jaarlijkse subsidie van 90.000 euro kan de Stichting Bosbad het bad goed exploiteren. Met dat geld en de recettes van de entreekaartjes wordt het personeel betaald, zo’n 25 man. ,,Verder werken er tien tot twaalf vrijwilligers’’, zegt Wim Hartemink, oud-bestuurslid en oud-wethouder. ,,Wij doen veel werk in de voorbereiding. Zo hebben we de baden dit jaar van een nieuwe coating voorzien. Ook maaien we het gras, snoeien de bomen en struiken, onderhouden de machines voor het water.’’

Dat doen ze samen met Miranda Visman. Zij is bedrijfsleidster en is met nog twee collega’s door Sportservice Veenendaal voor de zomerperiode gedetacheerd in Leersum. ,,Dit is een heerlijke plek om te werken. In de winter werk ik in het zwembad van Veenendaal, maar dat is overdekt. Hier sta je lekker buiten.’’

Op warme dagen is het bad stampvol. Visman hoopt dit jaar de grens van 50.000 bezoekers te passeren. ,,We halen de laatste jaren 47.000 tot 48.000 zwemmers. In het verleden haalden we wel de 50.000. Dat was voor mijn tijd. Ik werk hier nu voor het vijfde jaar.’’

Onder vuur

De afgelopen maanden was er in de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug veel discussie over het zwemwater binnen de gemeente. Met name zwembad Woestduin lag onder vuur en werd bedreigd met sluiting. In die discussie bleef het Bosbad altijd buiten beeld. ,,We zijn wel een keer doorgelicht, maar we kwamen er goed uit’’, weet Hartemink.