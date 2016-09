Tenslotte schrijft de trias politica voor dat bestuurders zich niet met de onafhankelijke rechtspraak bemoeien. Daarnaast is er zoiets als de presumptie van onschuld: een verdachte is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Leidende principes in een rechtsstaat, die door de Utrechtse politiek van links tot rechts genegeerd werden, toen de heren en dames gevraagd werd naar hun reactie op de FIOD-inval bij de alFitrah-moskee in Overvecht.



Het legertje van rechercheurs dat donderdagochtend het gebedshuis bestormde, doet vermoeden dat de fiscus ernstige financiële malversaties op het spoor is. Deze krant kwam al eerder dubieuze, buitenlandse geldstromen op het spoor - de moskee ontving financiering van een Jordaanse 'liefdadigheids'organisatie die met terrorisme in verband werd gebracht. Nu komt daar de verdenking van witwassen bij. Let wel: verdénking.



Vooruitlopen

Maar de lokale politiek is zo enthousiast over de inval, dat raadsleden op het rechercheonderzoek vooruitlopen. Met minimale slagen om de arm nemen PvdA, D66, SP, ChristenUnie en de VVD een voorschot op sluiting van de moskee. Eindelijk een stok gevonden om de hond de slaan. Want de salafisten van alFitrah, de familie Salam in het bijzonder, ondermijnen al jaren de multiculturele samenleving in Overvecht.



De moskee vertegenwoordigt een stroming die met veel bombarie democratische rechten opeist, terwijl ze de democratische rechtstaat van binnenuit wil verwoesten. De politiek is daar altijd machteloos tegen gebleken en heeft zelfs actief gecollaboreerd met het theocratisch fascisme dat alFitrah uitdraagt. Te denken valt aan het voor mannen en vrouwen gescheiden gemeenteloket dat de PvdA destijds met succes beijverde. Boter op het hoofd. De advocaat van alFitrah zal er met tevredenheid kennis van hebben genomen.