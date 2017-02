Bouw kantoorpanden Leidsche Rijn live te zien via webcams

Pijlen » Update Woningbrand aan Oude Kweek in Wijk bij Duurstede

9:46 Bij een woningbrand aan de Oude Kweek in Wijk bij Duurstede is een persoon door de brandweer uit de woning gehaald. De brand bleek niet groot te zijn en is vervolgens binnen een kwartier door de brandweer geblust.