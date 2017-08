Bouw nieuwe vestiging KFC Utrecht van start

Opbouw windmolens Vianen komende weken van start

15:36 Energiebedrijf Eneco begint in september met de opbouw van de drie turbines van windpark Autena in Vianen. Vanaf volgende week worden wieken, gondels en masten aangevoerd. De afgelopen maanden zijn funderingen gemaakt in het terrein net ten zuiden van knooppunt Everdingen, tussen de A2 en A27.