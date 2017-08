Bouwer Stadsbaantunnel al voor opening failliet

De problemen doen zich voor in de pergola over het zuidelijk deel van de tunneltoegang. Die constructie is daar neergezet als visuele overgang tussen het Berlijnplein en de achterliggende woonwijken en winkels van Leidsche Rijn, aldus architecte Anne Snijders. Tegelijkertijd verzachten de liggers over de weg de overgang tussen licht en donker voor automobilisten die de tunnel in- en uitrijden.



De Pergola heeft geen constructieve functie, behalve het meest noordelijke deel. Daar is het ook het skelet van de controleruimte van de tunnel. Die wordt daar echter niet meer voor gebruikt. Het dagelijks toezicht is overgedragen aan Rijkswaterstaat dat in haar controlecentrum ook de naastgelegen Leidsche Rijntunnel in de A2 nauwlettend in de gaten houdt.