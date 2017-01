Bouwplan Wilhelminawerf gered dankzij onderhandeling raadsleden

Met de toezegging, waarmee zes ton is gemoeid, kwam de ontwikkelaar tegemoet aan een nadrukkelijke wens van beide fracties. Hiermee was ook meteen een meerderheid voor het plan in de raad veiliggesteld. Een kleine overwinning voor D66 en het CDA. Waar wethouder Paulus Jansen eerder meldde dat de raad het met het voorliggende plan moet doen, kregen Koning en Brussaard toch nog een belangrijke lade open bij de projectontwikkelaar.