Bowlingbanen mogen niet met hun tijd meegaan

Het is mijn ideale donkere hol waar je je vingers in drie vieze vette gaten (een klein bittergarnituur kost er slechts 9,95 euro) steekt om alles eens even lekker van je af te gooien, terwijl je schoenen draagt waar vele anderen voor jou in hebben gezweet en geteenschimmeld. Nee, bowlen is niets voor mensen met smetvrees. Je moet best flink zijn om te bowlen of gewoon niet nadenken.



Toch moest ik afgelopen woensdag tot mijn grote verdriet vaststellen dat ook in de Bisonbowling Maarssenbroek de aanval op de jaren 80 is geopend. De mooie plastic op-je-beurt-wacht-banken waren vervangen door steigerhouten exemplaren met oncomfortabele zitkussens en de steenstrips waren deels verstopt achter steigerhouten planken.



Zen

Na twee uur (disco)bowlen met vier 11+-jongens voelde ik me alsof ik drie nachten in Groningen op stap was geweest: gesloopt. Laat ik het positief formuleren: ik kan me geen grotere en betere oefening in concentratie voorstellen dan dit. Zen en de kunst van het discobowlen. Want zie die kegels nog maar eens om te krijgen als de muziek tien keer zo hard als normaal staat en ze het zo donker maken dat je de richtpijltjes op de baan niet meer ziet, maar ook de rollende kleuters op de baan naast je niet.



Tijdens het discobowlen hangen er naast de kegels bovendien loeigrote beeldschermen met daarop videoclips van kronkelende vrouwen met overgewicht in netkousen die zingen met een afgrijselijke smurfenstem. Discobowlen schendt daarmee de mensenrechten of in ieder geval die van de moeder. Als je dan toch drie strikes gooit, dan weet je dat je 2017 ook wel aankunt.