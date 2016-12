,,Habibi, kom eens. Ik lees hier op de voorpagina van het AD dat Lodewijk Asscher ons afraadt de kinderen nog langer bij alFitrah op koranles te doen." ,,Asscher, Asscher... De nieuwe lijsttrekker van de PvdA, toch? De architect van het 'progressief-patriottisme'. De vermoedelijke begrafenisondernemer van de Nederlandse sociaaldemocratie. Die Asscher?" Van vader tot vader ,,Precies, die. En in de Tweede Kamer heeft hij 'van vader tot vader' geadviseerd de kinderen weg te houden bij alFitrah." ,,Jeumig. Als een politicus van zijn statuur een persoonlijk appel op je doet, is het raadzaam daarnaar te luisteren, vind je ook niet?"

Een minister, vicepremier nota bene, die zich uitlaat over de religieuze opvoeding van jonge landgenoten: voor zover ik kan nagaan, een primeurtje. Asscher bemoeit zich actief met de persoonlijke levenssfeer en de geloofsvrijheid van staatsburgers. Niet zonder aanleiding, want bij voortduring blijkt dat alFitrah zich schuldig maakt aan activiteiten die de multiculturele verdraagzaamheid ondermijnen. De kinderen die er worden onderwezen in de salafistische variant van de islam zijn daar het eerste slachtoffer van. Ook al wordt de religieuze intolerantie er op pedagogisch voorbeeldige wijze ingeramd, zoals het Verwey-Jonker Instituut vorige week opgewekt concludeerde.

Sharia

Verboden is het niet. De boze baardmannen van alFitrah beroepen zich op zwaarbevochten westerse verworvenheden, om diezelfde verworvenheden van binnenuit te ondergraven. Doen een beroep op de rechtsstaat om de sharia te bepleiten, op gelijkberechtiging om vrouwen als tweederangsburgers te kunnen behandelen, op het democratische recht een theocratische dictatuur te bewerkstelligen. Op de vrijheid de onvrijheid te omarmen.



Het is de achilleshiel van het democratische westen. Een paradox die in een almaar polariserende samenleving onder hoogspanning komt te staan. Lodewijk Asscher is als politicus verplicht er een antwoord op te formuleren. In plaats daarvan komt hij met vrijblijvende adviezen. Progressief patriottisme? Kletspraatjes voor de publieke tribune.