Boze nachtvissers vangen bot bij wethouder Paulus Jansen

De vissers zijn boos omdat ze niet meer mogen vissen in een groot deel van de Haarrijnse Plas in Leidsche Rijn. Het nachtvissen was in 2015 al aan banden gelegd. Nu heeft de gemeente de visrechten voor drie kwart van de plas ingetrokken.

De vissers zijn voortaan aangewezen op de minst aantrekkelijke stekken bij het water. Niet aantrekkelijk en gevaarlijk, vinden ze bij de AUHV. Reden om de sportwethouder eens aan de tand te voelen voor dit besluit, vonden Gerben Koopmans en circa twintig geestverwanten vrijdagmiddag.

Paulus Jansen kwam naar beneden om de petitie in ontvangst te nemen, maar de actievoerende vissers hadden niet meteen beet, werd al snel duidelijk. Jansen betoogde dat sportvissen volgens de laatste inzichten een te zware wissel trekt op de natuur en daarbij zijn er in Utrecht nog veel andere geschikte locaties waar de liefhebbers hun hengel uit kunnen werpen. Bovendien zijn er plannen voor woningbouw.

Recreanten

Koopmans bracht daartegenin dat 200.000 recreanten aan de Haarrijnse Plas een grotere bedreiging zijn voor de natuur dan de tientallen sportvissers die er dagelijks hun heil zoeken. Daarbij, zo zei Koopmans: ,,U zegt toch ook niet tegen FC Utrecht; we verbieden jullie om nog langer in de Galgenwaard te voetballen, maar er zijn nog genoeg andere mooie voetbalvelden in de stad?’’