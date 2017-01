'Braintrain' naar De Uithof rijdt soepel door remise

VIDEOOver anderhalf jaar moet hij rijden: de tram naar de Uithof, ook al aangeduid als de Braintrain, vanwege haar eindhalte in het Utrecht Science Park. Vanmiddag kregen genodigden de gelegenheid tot een proefritje op de remise in Nieuwegein.

Quote Denk je eens in wat het betekent voor het Ledig Erf, als daar de tram rijdt in plaats van al die bussen daar Wethouder Lot van Hooijdonk Héél voorzichtig trekt bestuurder Erik Hornstra (29) de joystick naast zich een beetje naar achteren. Tramstel 6001 zet zich soepel in beweging om zich haast stapvoets over het remiseterrein te slingeren. ,,Het lijkt De Efteling wel’’, laat één van de genodigden zich ontvallen als de wielen van de tram knerpen van nieuwigheid.



Ondertussen vergapen de passagiers, onder wie gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof, de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk en U-OV-directeur Michel van de Munckhof zich aan de in het Spaanse Zaragoza gebouwde tram. Die is ruim, licht en vooral aangepast op de Hollandse maat: iets hoger dan de gemiddelde spanjaard. De rijtuigen zijn bovendien voorzien van airconditioning en rolstoelplaatsen, evenals speciale vakken voor bagage.



Trots

Directeur Josu Esnaola van tramproducent CAF glimt van trots en benadrukt meermaals very proud te zijn op de Utrechtse opdracht. CAF maakt in totaal 27 tramstellen voor de Uithoflijn, waarvan de volgende binnenkort in Nieuwegein arriveren. Gistermiddag ook tekende gedeputeerde Verbeek het contract voor de levering van nog eens 22 trams, bedoeld voor inzet vanaf 2020, als de Uithoflijn en de tramlijn naar Nieuwegein en IJsselstein één geheel gaan vormen.

Bestuurder Hornstra is in elk geval zeer te spreken over zijn nieuwe werkplek. ,,Het is een grote vooruitgang. Ik heb ruimer zicht en het voelt gewoon beter. Er zijn geen voetpedalen meer, maar handbediening’’, legt hij uit, terwijl hij wijst naar een soort joystick die hij naar voren beweegt om te versnellen en naar achteren om af te remmen. ,,Bovenop zit de dodemansknop. Die moeten we elke vijftien seconden even indrukken om te blijven rijden.’’ Laat de bestuurder dat na omdat hij bijvoorbeeld onwel is geworden, dan stopt de tram automatisch.

Demonstratierit

Hornstra is met drie collega’s uitverkoren om de demonstratierit te rijden en de komende tijd honderden testritten uit te voeren. Wie hem en de nieuwe tram wil zien, maakt ’s nachts de meeste kans op Kanaleneiland. Als de reguliere trams in de remise staan, mogen Hornstra en zijn testcollega’s de baan op. ,,De trams moeten duizend kilometer maken in testritten voor ze hun certificaat krijgen. Ze worden in Spanje ook wel getest, maar hier moet dat nog eens op de echte rails. Dan worden ze volgehangen met laptops en meetapparatuur. Soms worden zandzakken gevuld om passagiers na te bootsen.’’ Daarna volgt nog een uitgebreide testprocedure van de trams op de Uithoflijn zelf, voordat deze medio volgend jaar voor het publiek opent.

Zelf is Hornstra vier dagen voor training naar de fabriek in Zaragoza en nog eens vier dagen naar Birmingham geweest, waar soortgelijke trams rondrijden. Voor de zeventig bestuurders die volgend jaar op de Uithoflijn rijden staat inmiddels een geavanceerde simulator klaar.

Uithoflijn

Gedeputeerde Verbeek en wethouder van Hooijdonk maakten daarin al even een ritje met de Uithoflijn. Op beeldschermen die de bestuurder omringen, is het gehele tracé gedetailleerd in beeld gebracht. Regen drupt af en toe langs de denkbeeldige ruiten en een overstekende hond behoort tot het oefenrepertoire.

Gedeputeerde Verbeek nadat ze de tram netjes in P&R De Uithof heeft geparkeerd: ,,Het is bijzonder om zo het tracé te zien waar we zo vaak zijn wezen kijken en waar zo lang over gesproken is. De keuzes worden werkelijkheid. Het is alsof we 2018 dichterbij gehaald hebben.’’