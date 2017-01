Brama en Labyad welkom nieuw bloed voor FC Utrecht

Met zijn twee winteraankopen is FC Utrecht-trainer Erik ten Hag in zijn sas. Zowel Wout Brama (30) als Zakaria Labyad (23) is een speler die de Utrecht-selectie naar verwachting beter zal maken. Dat kan al prima van pas komen, wanneer Utrecht zondag op Het Kasteel aftrapt voor de tweede seizoenshelft.

Quote Natuurlijk heb ik een wensenlijstje. Als de kans zich voordoet, zullen we niet aarzelen Erik ten Hag Komend weekeinde begint de jacht op de prijzen die FC Utrecht het afgelopen seizoen heeft laten liggen: de KNVB-beker en een Europees ticket. Natuurlijk, wie in Parkhotel Horst - de pleisterplaats van Utrecht in de afgelopen dagen - zinspeelde op het grote doel om een prijs te pakken, werd meteen gecorrigeerd. De huidige nummer 6 van de eredivisie gaat zich 'positioneren'. In gewone mensentaal: zorgen dat het team een prima uitgangspositie heeft als aan het einde van het seizoen de prijzen worden verdeeld.

Oude netwerk

In dat licht bezien heeft Utrecht op het oog prima toegeslagen op de transfermarkt. Met Labyad en Brama boorde Ten Hag zijn oude netwerk aan. ,,Het is heus niet zo dat ik altijd oude bekenden haal. Neem Richairo Zivkovic, de afgelopen zomer. Maar met Wout en Zakaria hebben we er wel spelers bij van wie we de karakters kennen. Van wie we in kunnen schatten hoe zij in de ploeg passen.

,,Zakaria heeft grote offensieve kwaliteiten. Is goed één op één, kan creëren en afmaken. Hij is niet per se de opvolger van Nacer Barazite, die twee kunnen ook prima samenspelen. Maar Zakaria moet eerst wedstrijdfit raken. We zullen zien hoe snel dat gaat.''

Positie ingevuld

Met Labyad werkte Ten Hag bij PSV, met Brama bij Zwolle. ,,Wout kan de positie van Rico Strieder overnemen, al is geen speler te vergelijken. Wout is extraverter, heeft meer eigenschappen van een leider, maar Rico heeft weer andere kwaliteiten. Het belangrijkste is dat we die positie weer hebben ingevuld.

Quote Brama stond al eerder op ons lijstje Erik ten Hag ,,Toen ik naar Utrecht kwam, zag ik dat die positie nog niet was ingevuld in het elftal. Anouar Kali was een type dat zo kon spelen, Darren Rosheuvel zijn we aan het opleiden. Die positie is de kop van je elftal. Bij het druk zetten, bij de restverdediging, bij het opbouwen. Brama is dan ook een logische keuze. Hij stond al eerder op ons lijstje, maar toen wilde hij naar het buitenland. Nu wisten we van de clausule in zijn contract bij PEC en hebben we toegeslagen.''

Is Utrecht daarmee uitgewinkeld? ,,Nee, want hoewel we soms beperkt worden - bijvoorbeeld door financiële kaders - is de instelling dat we ons elke dag willen verbeteren. Op het veld en als het kan ook op de transfermarkt. Natuurlijk heb ik een wensenlijstje. Als de kans zich voordoet, zullen we niet aarzelen. Dat hebben we de afgelopen week laten zien.''

Geen zekerheid

Om zo goed mogelijk voor de dag te komen in de tweede helft van het seizoen wil Ten Hag zijn ploeg het liefst bij elkaar houden. Maar hij weet ook dat dat geen zekerheid is. ,,Komt er een club die het juiste bedrag op tafel legt en past het bij de keuze van de speler dan doen we zaken. Op de achtergrond zijn we druk doende om te anticiperen als het noodzakelijk is. Je kunt er eigenlijk geen zinnig woord over zeggen of het gaat gebeuren.''