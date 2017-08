Brand in woning Groenekan

Verdachte dodelijk ongeluk Nieuwegein langer in voorarrest

12:29 Omdat de rechtbank bang is dat de 24-jarige Zouhair C. zal vluchten, is zijn voorarrest met nog eens drie maanden verlengd. C. reed in februari dit jaar in auto vermoedelijk 145 kilometer per uur, waarna hij uit de bocht vloog. Daarbij werd zijn vriend Ilias (23) uit de auto geslingerd. Hij overleed aan zijn verwondingen.