Brandje op dak hoofdkantoor Coolcat in Houten

Oud-pastor Gerard Claassens (88) overleden

2 september De Odijkse pastor Gerard Claassens is, naar nu bekend is geworden, dinsdag overleden. Hij werd 88 jaar. Van 1974 tot 1997 was hij pastoor van de H. Nicolaaskerk in Odijk. Ook na zijn pensionering was hij nog lang onbezoldigd voorganger in de kerk. Ook in de regio's Soesterberg en Nijkerk zette hij zich in. Het herderschap was zijn passie. Hij woonde sinds een paar jaar in het Brabantse Teteringen.