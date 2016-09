Brandje op dakterras Nieuw-Engeland snel onder controle

Van de omheining van het dakterras was na de brand niet veel meer over. De brandweer brak het af nadat vanaf een hoogwerker het vuur geblust was.



De brandweer controleerde ook in de woning onder het terras, maar daar was de brand niet doorgedrongen. Rond half vijf werd het sein in de wijk Nieuw-Engeland 'brand meester' gegeven. Volgens een buurtbewoner is het vuur waarschijnlijk in de brandende zon ontstaan in een vuurkorf op het dak.