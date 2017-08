De 43-jarige vrouw die ervan verdacht wordt dat ze in maart van dit jaar een auto in brand stak in een parkeergarage in Zeist en daarna twee agenten bedreigde, is een borderline-patiënte en heeft een zware ghb-verslaving.

Haar advocaat vindt dat ze daarom zo snel mogelijk in behandeling moet worden genomen en weg moet uit de gevangenis. Maar daar gaat nog zeker een maand overheen.

Kalmerende middelen

Door haar ghb-verslaving is de vrouw uit Zeist in de gevangenis nauwelijks in staat enigszins normaal te functioneren. Volgens advocaat Floor Visser komt dat ook omdat ze de nodige kalmerende middelen te weinig krijgt toegediend. ,,Daardoor is ze nauwelijks aanspreekbaar als ik haar bezoek. Ze is er vandaag ook niet, omdat ze niets zinnigs kan zeggen’’, zei Visser vanmorgen in de Utrechtse rechtbank, waar de vrouw terecht moest staan.

Parkeergarage

De vrouw zou in maart in de parkeergarage onder haar eigen appartement geprobeerd hebben auto’s in brand te steken. Een maand daarvoor had ze met een fles terpentine in de ene en een aansteker in de andere hand, tegenover twee agenten gedreigd brand te stichten waar ze bij stonden.

Bij haar dreigement maakte bewegingen alsof ze de fles aan wilde steken en zei daarbij ‘Woesh’ toen de agenten haar probeerden te benaderen. Ook zou ze meerdere keren onnodig het alarmnummer 112 hebben gebeld. En ze heeft een winkelverbod genegeerd.

Celstraf

Haar advocaat drong erop aan haar voorlopig vrij te laten, omdat van de celstraf helemaal niemand beter werd. Volgens hem zit ze ook al veel te lang (twee maanden) vast voor de ernst van de vergrijpen, want voor de brandstichting is volgens hem helemaal geen bewijs.

,,Ze moet behandeld worden aan haar verslaving en haar psychiatrische aandoening. Als daar pas midden oktober over beslist wordt, heeft ze al 3,5 maanden vastgezeten. Dan heb je als rechtbank nog maar weinig ruimte over voor een voorwaardelijke celstraf als stok achter de deur. Daarvoor zijn de feiten gewoon niet ernstig genoeg.’’

Riskant

De rechtbank vond het echter te riskant de vrouw voorlopig vrij te laten omdat de kans dat ze weer in de fout gaat, enorm groot is. De vrouw wil zelf wel graag behandeld worden, maar vanwege haar verslaving kan ze niet terecht bij de psychiatrische afdeling van Altrecht in Den Dolder.

Volgens woordvoerder Fieke Vermeulen van Altrecht kan een cliënt inderdaad bij een instelling als Roosenburg worden weggestuurd als het gedrag te ontwrichtend is voor de afdeling waar die persoon zit. Zo’n verslaafde kan eventueel wel terecht bij het Willem Arntsz Huis in Utrecht, maar daar is in dit geval een rechterlijke machtiging voor nodig.