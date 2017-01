Brandweer helpt man na glijpartij met auto over ijs

Het Defensiedok ligt aan de weilanden bij de A27. In de mist heeft de man niet gezien dat hij een T-splitsing naderde, waardoor hij over het ijs in de sloot is gegleden. Een deel van de auto kwam aan de overkant van het water terecht.



De man was moeilijk te bereiken, meldt de politie: ,, Door de mist was het lastig om te zien waar het precies was. Helemaal aan het eind van het Defensiedok zagen wij iemand langs de weg staan.'' Dat was de vrouw die het ongeluk meldde. De agenten moesten door het weiland en over twee hekken bij de man zien te komen.



De auto is zwaar beschadigd en de airbags waren uitgeklapt. Uiteindelijk is de man met een ladder over de sloot heen geholpen en in de ambulance nagekeken.