De oorzaak is vermoedelijk rommel die in de buurt van het pand stond en in brand is gevlogen. Er vielen geen gewonden en voor zover nu bekend is, is in het deel van het complex waar de brand woedde, geen asbest vrijgekomen. Er trok een enorme rookpluim over het Amsterdam-Rijnkanaal. Bewoners werd geadviseerd ramen en deuren dicht te houden.