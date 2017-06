Brandweer redt kauw uit kachelpijp in IJsselstein

Likkebaardend juwelen bekijken op de beurs in Driebergen

13:25 Het water loopt ze in de mond bij het zien van de vele mooie juwelen. Ze worden er op de juwelenbeurs een klein beetje hebberig van, geeft Margriet van de Werf eerlijk toe. De beurs in Driebergen is voor liefhebbers dan ook een lust voor het oog.