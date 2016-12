Brandweer rukt uit voor autobrand in Utrecht

Theemsdreef is klaar voor de jaarwisseling

18:05 De jaarwisseling duurt nog even, maar op de Theemsdreef in Overvecht staan de flexibele camera's sinds vandaag continu aan en is de sterkte van de straatverlichting flink opgeschroefd. Na de vernielingen en opstootjes van vorig jaar, waarbij 17 relschoppers werden aangehouden, lijkt dit deel van Overvecht klaar voor oud en nieuw.