Brandweer rukt uit voor oververhitte pannen

In een woning aan de Oortjesburg in Nieuwegein waarschuwden buren de brandweer toen ze een brandalarm hoorden afgaan en een brandlucht roken. Binnen bleek een rokende pan op het vuur te staan, terwijl de bewoners net van huis waren gegaan. De politie heeft ze opgespoord en in kennis gesteld. Volgens een woordvoerder van de brandweer is erger voorkomen dankzij de alerte buren.



Op de Rijksstraatweg in De Meern rukte de brandweer uit voor een friteuse die vlam had gevat in een berging. Kort daarna moest de brandweer naar de Brandstraat in Utrecht voor een kleine brand in een inductiekookplaat. De bewoonster had rook ingeademd en moest worden nagekeken door ambulancepersoneel.