Brandweer rukt uit voor schoorsteenbrand Maarssen

Drie nieuwe excellente scholen in Nieuwegein, Culemborg en Zeist

13:27 De Koningin Julianaschool in Nieuwegein, haar naamgenoot in Culemborg en de havo-afdeling van het Montessori Lyceum Herman Jordan in Zeist mogen zich vanaf nu een 'excellente school' noemen. Vanmorgen kregen ze het predicaat van de Onderwijsinspectie uitgereikt.