Brandweer uren bezig met blussen natuurbrand De Bilt

UpdateDe brandweer is vanavond druk geweest met het blussen van een forse natuurbrand in het Panbos bij De Bilt. De brand werd ontdekt door het verkenningsvliegtuigje Charly dat boven de regio vliegt. Pas na 3,5 uur blussen had de brandweer het gebied van 2500m2 geblust.

De brand bleek te zijn begonnen doordat een barbecue niet goed was gedoofd. Door de droogte kon het vuur makkelijk uitbreiden ,,Levensgevaarlijk,” zegt woordvoerder Sjaak Haasnoot van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). In de regio Utrecht is het sinds afgelopen donderdag code oranje, wat wil zeggen dat het gebruik van barbecues in de natuurgebieden verboden is. ,,Het is gewoon kurkdroog en dus kan het razendsnel gaan. Als er eenmaal een brandje is, grijpt het snel om zich heen.”

De brand van vanavond werd rond 18.00 uur ontdekt door het vliegtuigje. ,,Daarna zijn de brandweermannen ter plaatse op zoek gegaan naar de brandhaard. Die was eerst relatief klein, maar sloeg snel om zich heen.” Uiteindelijk woedde de brand over een oppervlakte van zo’n 2500 vierkante meter. ,,Het is een vrij groot gebied, daarom zijn we zeker 3,5 uur bezig geweest met het blussen.” De personen die in het bos hebben gebarbecued zijn door de brandweer niet meer aangetroffen.