Brandweer uren bezig met stanklucht in IJsselstein

In meerdere woningen aan de Edelstenenbaan was de geur te ruiken. Het begon donderdagochtend. De brandweer kon toen niet achterhalen waar het vandaan kwam en adviseerde de bewoners om hun woningen te luchten. De vervelende lucht ging daarna weg.

Donderdagavond even voor middernacht kwam de stank op dezelfde plek terug. De brandweerlieden deed onderzoek in putten en in de huizen. Daarbij werd een een adviseur gevaarlijke stoffen van de Veiligheidsregio Utrecht ingeschakeld. Uiteindelijk bleek uit metingen en waarnemingen dat de lucht van terpentine uit de afvoer afkomstig was. De brandweer heeft in de woningen het sanitair omgespoeld met zeep om de stank te verminderen.