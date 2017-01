Brandweer Vianen werft vrijwilligers met Mannequin Challenge

Verbazing na kritiek Rutte om han­den­schu­dwei­ge­raar

18:15 Het college van de Rechten van de Mens is verbaasd over de stevige kritiek van premier Rutte. Hij vindt het ‘bizar’ dat het college een man die in Utrecht buschauffeur wilde worden en uit geloofsovertuiging vrouwen geen hand schudt, gelijk heeft gegeven.