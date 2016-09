Brandweerman met half geknipt kapsel op reddingsmissie

Hier bleek dat de brandweerlieden een kalfje moesten redden uit een sloot. ,,Uiteindelijk is het jonge diertje ongedeerd uit de sloot getrokken. Daarna huppelde hij weer vrolijk rond in de wei."



De andere brandweerlieden keken niet gek op toen Kok met een warrig kapsel aan kwam zetten. ,,De pieper gaat op de meest rare momenten af. We maken wel eens vaker van dit soort momenten mee. Maar een kapsel dat voor de helft is geknipt, komt niet vaak voor", aldus Kok.



Na het redden van het kalfje is de brandweerman weer teruggegaan naar de kapper. ,,Ik was ongever drie kwartier weg. Gelukkig waren ze erg flexibel, want ze konden meteen mijn kapsel afmaken. Dat was ook echt nodig. De achterkant van mijn haar was al opgeschoren, maar de zijkanten waren nog lang."