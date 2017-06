Brandweerposten Westbroek en Tienhoven gaan samen

De posten voldoen niet, of niet volledig, aan de technische en functionele eisen van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Daarom is nieuwbouw van een centraal gelegen post geadviseerd.

Het is volgens de VRU efficiënter om de brandweerposten samen te voegen. Beide posten liggen hemelsbreed nog geen vier kilometer van elkaar. De post in Tienhoven behoort tot de gemeente Stichtse Vecht en die in Werkhoven tot de gemeente De Bilt. De Westbroekse brandweer is een van de oudste brandweerkorpsen van Nederland en is in 1890 opgericht.