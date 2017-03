Britse islamprediker: Moslims, ga stemmen

Al-Haddad is een Brits-Palestijnse geleerde die eerder in Nederland voor ophef zorgde. Zijn uitspraken kunnen worden beschouwd als antisemitisch, homofoob en onprettig voor afvallige moslims. Een zalencentrum in Overvecht weigerde vorig jaar zijn komst.



In de Omar Al Farouq Moskee in Overvecht sprak hij vanavond zo’n honderd mannen in het Arabisch en Engels toe over de naderende verkiezingen. Zijn belangrijkste advies: ga stemmen.



Hij zei dat moslims actief moeten zijn in de samenleving. En dat ze Nederlanders zijn, net zo goed als alle niet-moslims in het land. ,,Accepteer niet dat je behandeld wordt als een tweederangs burger’’, benadrukte Al-Haddad.



Verder zei hij dat democratie een goed middel is, mits het goed gebruikt wordt. De geleerde raadde aan om met elkaar te spreken over de partijkeuze.



Voorzitter Abdelmajied Khairoun zei na afloop de boodschap te onderschrijven. ,,Vooral de eerste generatie immigranten heeft lang gedacht dat ze later teruggaan naar hun geboorteland. Ze blijven toch hier, dan is het belangrijk te stemmen. De tweede en derde generatie zijn helemaal Nederlands.’’