Broodjes Gerry vliegen als Broodjes Mario over de toonbank

,,Eén Broodje Mario graag.'' De medewerker van Broodje Gerry aan de nieuwe passage op het centraal station grijpt meteen naar de bekende Italiaanse bol. ,,Alstublieft, dat is drie euro vijftig.''



Voor alle duidelijkheid: het Broodje Mario dat werd besteld, is in werkelijkheid een Broodje Gerry. Maar in uiterlijk en smaak niet te onderscheiden van het originele Broodje Mario, dat sinds 1971 furore maakt op de Oudegracht en misschien wel het bekendste culinaire uithangbord is van Utrecht.



De gelijkenis is niet vreemd, want Gervasio Nistro, bedrijfsleider van Broodje Gerry, verkocht de Broodjes Mario ook bijna veertig jaar. Eerst op de Oudegracht, de laatste jaren in de kiosk van Broodje

Mario 2 op het Janskerkhof.



Gervasio (65) is de broer van de in 2013 overleden Mario Nistro. De Italiaanse Utrechter Mario Nistro bedacht in 1971 zijn gouden vondst, waarover hij later in deze krant opmerkte: ,,Een Italiaanse bol met kaas, salami, groente en pepers. Het is allemaal niet zo ingewikkeld, maar dit broodje heeft me veel geluk gebracht.''



Daarmee doelde Nistro op het ongekende succes van het broodje. Op drukke dagen, vliegen er 2.000 over de toonbank.



Tekst gaat verder onder de foto.