Buitenkans: binnenkijken bij kastelen op Dag van het Kasteel

Roemrucht verleden

Voor de meeste mensen is het even zoeken voordat ze Weerdesteyn gevonden zullen hebben. De woontoren, die waarschijnlijk rond 1300 is gebouwd door Philip van Weerdesteyn, staat 750 meter vanaf de Langbroekerdijk in een bosrijk landschap. Weerdesteyn is nog steeds in bezit van de familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn. Elf jaar geleden is het gebouw gerestaureerd en sindsdien wordt het weer bewoond. Bijzonder is dat de woontoren nog in de oorspronkelijke staat verkeert. De bewoner geeft drie rondleidingen waarin hij het roemruchte verleden van het monument laat herleven.