Bunker na mega-zaagklus klaar voor reis

Woensdag wordt de Kazemat Vreeswijk 150 meter verplaatst. Dit is nodig vanwege de uitbreiding van de sluis. Maar voor het bedrijf Mammoet met een speciaal gebouwde installatie het gevaarte van zijn plek kan tillen moest het eerst losgemaakt worden van de heipalen.



De Nederlandse bouwers (de kazemat is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie) waren in 1936 niet zuinig bij het heien: maar liefst 119 palen gingen de drassige grond in. Die zijn nu allemaal afgezaagd. De restanten in de grond worden op een later moment verwijderd.



Rantsoenbon

De verplaatsing van de kazemat wordt een publieksevenement: iedereen is tussen 8.00 en 15.00 uur welkom om een kijkje te komen nemen. Voor vroege vogels is er om 8.00 uur een ontbijt in de tent naast de bouwkeet aan het Defensiedok 10 (alleen op vertoon van een 'rantsoenbon' die bij de middenstand in Vreeswijk te koop is).



Wie dan nog honger heeft kan op de Lekdijk bij een militaire keuken terecht voor 'koek en zopie'. Zangkoor De Brulboei houdt ondertussen de stemming er in met oud-Hollandse liederen.



Oud-Hollands zijn ook de spelletjes die gedaan worden door kinderen (sjoelen, Kop van Jut, hoefijzerwerpen).



Militairen in uniformen uit de jaren 30 vertellen bezoekers meer over de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de kazematten die daar onderdeel van waren. In de tent zijn hierover ook enkele exposities te bekijken.Naar verwachting komt de kazemat rond lunchtijd aan op z'n nieuwe plek.