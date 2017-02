Buren Romeins fort vinden schadevergoeding veel te laag

Een groepje buren van het Romeinse Fort in De Meern is naar de rechter gestapt. Ze vinden dat de waardedaling van hun woningen groter is dan de zogeheten planschadevergoeding, die de gemeente hen wil geven. Er is besloten in totaal een ton uit te keren. Gisteren troffen omwonenden en gemeente elkaar bij de rechter. Over precieze bedragen ging het niet. Wel is duidelijk dat één van de omwonenden 15.000 krijgt.

Een groot deel van de discussie ging over het rapport van een extern bureau dat de gemeente had ingeschakeld om de hoogte van de bedragen betalen.

In een eerste versie van het rapport van het bureau konden de omwonenden op ongeveer het dubbele rekenen. In de definitieve versie werden de bedragen met ongeveer de helft naar beneden gebracht, en daar kunnen de omwonenden niet mee leven.

Keuken

,,We kunnen er heel ingewikkeld over doen’’, zette een omwonende kort uiteen. ,, Maar ik kijk nu tegen een muur van 120 meter lang en zes meter hoog.’’ Ook heel hij veel last van bezoekers die vanaf de muur zijn keuken in kijken.

De discussie was vooral juridisch van aard. Bij het bepalen van de hoogte van een planschadevergoeding wordt bekeken wat in de oude situatie volgens de regels gebouwd had mogen worden. Dat wordt vergeleken met het nieuwe bestemmingsplan, dat vernieuwd is voor de bouw van het fort.

De gemeente betoogt dat in het verleden ook prominente bouwwerken mogelijk waren, zoals een metershoge pergola. De vertegenwoordiger liet ter illustratie foto’s zien van de pergola in het Máximapark. Het stadsbestuur vindt de schadevergoedingen correct vastgesteld.

Karakter

De bewoners stellen dat hun huizen flink minder waard zijn geworden door de bouw van het grote fort, de grote aantallen bezoekers en de evenementen die op het binnenterrein worden georganiseerd. Ze vinden dat al deze factoren het karakter van de omgeving hebben aangetast.