Burgemeester Culemborg: Deze lui lopen écht een keer tegen de lamp!

Van Grootheest begrijpt de woede die er in Culemborg leeft. ,,Ik snap het heel goed. Ik ben zelf ook boos. Je blijft met je tengels van andermans auto af.’’ Van Grootheest, net twee maanden eerste burger van Culemborg werd even over tweeën door de politiechef uit bed gebeld. ,,Dat gebeurt helaas vaker, maar ik had wel door dat het echt mis was. De politie heeft meteen opgeschaald.'' Agenten van de landelijke eenheid en uit de regio Nieuwegein werden naar Culemborg gedirigeerd voor assistentie. Alle verkeer op de in- en uitvalswegen van het gebied waar de branden woedden werd voor controle aan de kant gezet. Over de methoden die gebruikt en de middelen die ingezet worden wil Van Grootheest weinig zeggen, om de brandstichters niet wijzer te maken.

Van Grootheest verzekert dat het vinden van de brandstichters bij politie, justitie en gemeente eerste prioriteit is. ,,We moeten daders liefst op heterdaad betrappen, tegelijkertijd is het gemakkelijk een auto in brand te steken. Dat maakt het ook zo complex. Ik snap dat veel mensen zich afvragen wanneer gebeurt er nu wat. Ik hoop dat in de media duidelijk wordt dat we er bovenop zitten. Ik zou graag roepen dat we het morgen opgelost hebben, maar zo is het niet. Ik kan alleen zeggen dat we er alles aan doen om de daders te pakken.''