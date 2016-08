Burgemeester Culemborg stopt na 10 jaar

Wat hebben we ervan geleerd?

,,Dat een integrale, langdurige, intensieve aanpak werkt bij dit soort spanningen in een wijk. Wat we toen niet hadden, hebben we nu wel: een brede kijk op Terweijde. We kennen alles en iedereen, snappen de verbanden, spelen in op alle problemen die we tegenkomen. Dan heb je het niet alleen over criminele groepen, maar over alles wat er verder leeft. Op het gebied van zorg, werk, onderwijs. De woningbouwvereniging heeft flink geïnvesteerd in de huizen. De wijk ligt er keurig bij. Mensen wíllen helemaal niet weg uit Terweijde. Dat zegt ook wat. De rellen hebben ons ook iets goeds gebracht, dat mag je best zeggen. Zij die nog altijd de sfeer willen verpesten, die pakken we hard aan. Met de nasleep van de nieuwjaarsrellen, ben ik nog elke dag bezig. En dan te bedenken, dat er destijds in de profielschets voor de nieuwe burgemeester niet één passage was gewijd aan openbare orde en veiligheid.''



Marokkaanse en Molukse jongeren stonden agressief tegenover elkaar. Hoe gaat het nu?

,,Die spanningen zijn er niet meer. Ik heb overigens nooit gesproken over een etnisch conflict. Ik heb het ook nu niet over Molukse versus Marokkaanse jongeren. Ik kan wel aantekenen dat je in de jeugdgroepen die nu voor problemen zorgen weinig Molukkers zult vinden.''