Burgemeester Rhenen: 'Geen parkeerplek? Dan minder pandabezoekers'

Om de bezoekersstromen te reguleren wil de directie van Ouwehands Dierenpark maximaal tienduizend mensen per dag ontvangen. Die moeten overigens wel via internet hun toegangskaarten bestellen. Nu de gemeente Wageningen een streep heeft gehaald door een parkeerplaats voor 1400 auto's, moet het park op zoek naar een andere locatie.

Van der Pas overlegt morgen met de directie over de parkeerproblemen rond Ouwehands. ,,Doordat het een moeizaam en lang besluitvormingsproces is geweest in Wageningen, staat Ouwehands Dierenpark nu voor een grote opgave om een andere oplossing te vinden'', zegt Van der Pas. ,,Ons college is uiteraard blij met de komst van de panda’s. Tegelijk vinden wij het een harde voorwaarde dat de beschikbaarheid van parkeerplekken gelijk opgaat met de aantallen bezoekers. Voor de inwoners en ondernemers van Rhenen en de regio willen wij voorkomen dat zij zich zorgen maken over parkeeroverlast in de toekomst.''

Quote Voor de inwoners en ondernemers van Rhenen en de regio willen wij voorkomen dat zij zich zorgen maken over parkeeroverlast in de toekomst Hans van der Pas

Dat is in het belang van Rhenen en de dierentuin, meent Van der Pas. ,,Het is een gezamenlijk belang. Als mensen door de drukte niet bij de dierentuin kunnen komen, komen ze niet terug. Dan rijden ze naar de dierentuin in Emmen. Dat willen we niet.''

De gemeente heeft wel een tijdelijke locatie op het oog. Van der Pas: ,,Gelukkig is een tijdelijke voorziening voor de korte termijn bijna rond. We gaan nu met spoed om tafel met Ouwehands Dierenpark om te verkennen waar en op welke manier in de parkeerbehoefte kan worden voorzien voor de lange termijn, en hoe wij daar als gemeente verder in kunnen ondersteunen en faciliteren.''

Teleurgesteld