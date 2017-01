Burgemeester: Rhenen moet een pandastad worden

Documentaire

Wat ook kan helpen is dat VVV en museum samen zitten in het museumkwartier. Van der Pas onthulde dat de NPO-televisie op de dag van de komst van de reuzenpanda's er met een grote documentaire aandacht aan zal geven.



Maar er is volgens Van der Pas nog een Chinese link met zijn stad: ,,Dit is voor Chinezen het jaar van de haan. En dat komt heel mooi samen met een ander fenomeen waar onze stad bekend om is: de Cuneratoren." Want de middeleeuwse toren die ooit betaald is door pelgrims die naar de Rhenense heilige kwamen, wordt dit jaar opgeleverd. ,,De haan is al op de toren geplaatst en in september, dus nog in het jaar van de haan, komt onze gehele toren uit de steigers.''



Vander Pas is trots: ,,Er is een wereldprestatie geleverd. Door gemeente, fondsen en heel veel betrokkenen zijn er miljoenen euro's gekomen om onze toren weer toekomstbestendig te restaureren. Een prachtige prestatie. Zeker als je dat vergelijkt met de jarenlang slepende kwesties rond de Arnhemse Eusebiustoren en de Utrechtse Dom. Hier ging onze toren in 2013 in de steigers en vier jaar later er al weer uit." Misschien dat de ranke Cuneratoren pandabezoekers kan verleiden ook de stad in te gaan.