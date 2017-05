Burgemeester Van Zanen wil geen blowverbod in Tivolituin

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen ziet niets in het instellen van een blowverbod voor de Tivolituin aan de Utrechtse Kruisstraat, waar bewoners overlast ervaren van blowende jongeren. In overleg met vrijwilligers van de tuin en toezichthouders bekijkt de burgemeester de komende tijd wat er wel gedaan kan worden om de overlast in de openbare tuin te beperken.

In februari van dit jaar liet Van Zanen - na vragen van oppositiepartij het CDA - de gemeenteraad weten te onderzoeken of een blowverbod kan bijdragen aan de vermindering van de overlast. Door een uitspraak van de Hoge Raad is het sinds eind 2015 mogelijk een verbod op drugsgebruik, zowel voor harddrugs als softdrugs, op te nemen in de gemeentelijke regels die gelden in de openbare ruimte.

Beheersbaar

Maar volgens Van Zanen zijn ‘verdergaande maatregelen zoals een blowverbod niet opportuun’, zo laat hij de gemeenteraad in een brief weten. Volgens de burgemeester is de overlast ‘beheersbaar’, maar blijft het wel een locatie die aandacht vraagt. ,,Er is geen sprake van een vaste groep jongeren, deze komen uit verschillende wijken en van buiten de stad’’, zo schrijft hij in de brief.

Alcoholverbod

Van Zanen vindt het belangrijk dat de tuin voor ieder openbaar toegankelijk is en blijft, voor zowel bewoners en jongeren. Sinds juli 2005 geldt er in de Tivolituin een alcoholverbod. ,,Dit werd ingevoerd na een reeks van incidenten door alcoholgebruik van verslaafden. De veiligheid van de bezoekers en de vrijwilligers kwam in het gedrang’’, zo memoreert Van Zanen in de brief.

In 2015 is er in de tuin, na vele meldingen van jeugdoverlast, meer toezicht en handhaving en bezoekt de politie de tuin in periodes van veel meldingen meerdere keren per dag. Omdat de overlastmeldingen zich concentreren na 19.00 uur, werd besloten om de tuin vroeger te sluiten (tussen 19.00 en 20.00 uur in plaats van 22.00 uur. ,,Het is er toen rustiger geworden,’’ schrijft Van Zanen.