Burgemeester verbaasd over reactie staatssecretaris

Emine: Ik zag pas na tien minuten dat Ali B. naast me zat

14:42 Emine Günay uit Veenendaal had zaterdagavond helemaal niet in de gaten dat de lifter die zij had opgepikt, Ali B. was. De rapper was op weg naar zijn concert in Ede gestrand langs de A12 ter hoogte van Maarn, tot de 36-jarige Veenendaalse stopte om hem mee te nemen. Ze is nog steeds onder de indruk van het 'avontuur'.