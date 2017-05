Wijn proeven in Spaans landschap, om de hoek in Austerlitz

20:46 Wijn proeven terwijl je je waant tussen de wijnranken in een idyllisch Spaans landschap. En dat terwijl je gewoon op je stoel in een restaurant om de hoek zit. Via een virtual reality beleving was dat mogelijk bij Restaurant Het Plein in Austerlitz. Een primeur in Nederland.