Burgemeester Witteman: ‘Ik schijn nog acht tot twaalf maanden te leven’

Dat zegt hij in gesprek met Binnenlands Bestuur, dat vandaag is gepubliceerd. Begin mei maakte hij bekend dat hij longkanker heeft. Twee weken later meldde hij op Facebook dat de kanker is uitgezaaid. ,,Ik schijn nog acht tot twaalf maanden te leven.'' Witteman kiest ervoor om open te zijn over ziekte. ,,Je hebt burgemeesters die dat zo lang mogelijk verborgen houden. Mensen gaan dan van alles vermoeden en behandelen je vervolgens anders, zonder dat je dat zelf in de gaten hebt.''

De burgemeester wil zolang mogelijk doorwerken. Wel heeft hij een aantal taken overgedragen. Tegen Binnenlands Bestuur zegt hij dat de ziekte zijn functioneren sterk beïnvloedt. Hij heeft niet meer de kracht om uitgebreide stukken te lezen. ,,Met korte stukken en compacte adviezen kan ik veel meer doen dan ik voorheen met lange adviezen deed.”

Genieten

De burgemeester heeft contact gehad met drie collega's die ook ernstig ziek zijn. Ook zij gaan door omdat ze in het belang van de samenleving goed werk willen afleveren. Maar er is nog een reden. ,,Ze hebben het idee dat het snel afgelopen is als ze stoppen. Dat heb ik ook. Maar dat werkt alleen als mensen eerlijk tegen je blijven'', laat hij optekenen door het online magazine voor ambtenaren en bestuurders binnen de overheid.