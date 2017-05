Burgemeester Witteman van Stichtse Vecht ongeneeslijk ziek

Doodgestoken man kwam uit opvang asielzoekers

16:33 In de Utrechtse wijk Hoograven is vanmorgen een man neergestoken en aan zijn verwoningen overleden. Hij was een vaste bezoeker van het Marcuscentrum waar uitgeprocedeerde asielzoekers bij elkaar komen. Zowel slachtoffer als dader waren vanochtend in het centrum aan de Wijnesteinlaan.