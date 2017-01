'Burgemeester-zijn is niet zo saai als ik dacht'

De Utrechtse Aya Soulimani (14) dacht altijd dat burgemeester Jan van Zanen een ‘heel serieuze en saaie man’ was. Maar dat beeld heeft ze, na een dagje in de voetsporen te zijn getreden van de burgervader, volledig moeten bijstellen. ,,Hij maakte grapjes en zong liedjes in de auto.’’

Aya was vandaag een van de kinderen die het voor het zeggen hadden in het bedrijfsleven en bij gemeenten. Het project ‘Baas van Morgen’ is een initiatief van JINC, een vereniging die ervoor zorgt dat kinderen die opgroeien in een omgeving met sociaal-economische achterstand, waardevolle contacten kunnen opdoen in het maatschappelijke leven.

Dienstauto

De dag begon voor Aya om een uur of acht, toen de dienstauto van Van Zanen (met chauffeur) stopte voor haar deur bij het Majellapark. ,,Mogen we haar voor een dagje lenen?’’ vraagt de burgemeester aan Aya’s moeder. Als het antwoord daarop ‘ja’ is, is Aya vanaf dat moment even de baas van de stad.

Het echte werkprogramma begint met een bezoek aan kinderopvang Partou aan de Kanaalweg in het kader van de nationale voorleesdagen. Daar leest Van Zanen voor uit het boek De Kleine Walvis, dat is verkozen tot prentenboek van het jaar 2017. De kinderen luisteren stilletjes en blij.

Quote Ik vind het vooral mooi om te zien hoe de burgemeester zoiets oppakt. Aya Soulimani Het voorlezen is voor Aya alleen nog een brug te ver. ,,Ik vind het wel even wennen om deze rol op me te nemen’’, zegt ze. ,,Ik ben ook wel een beetje zenuwachtig. Ik vind het vooral heel mooi om te zien hoe de burgemeester zoiets oppakt en hoe de kinderen daarop reageren.’’

Dan, als ze weer in de dienstauto zitten om naar het oude stadhuis te gaan, verbaast Aya zich over de vrolijkheid van de burgemeester. ,,Op de radio stond muziek op en de burgemeester begon toen te zingen. Dat vond ik leuk. Ik dacht altijd dat dit een baan is waarin je alleen maar serieus moet zijn, maar dat is dus helemaal niet zo.’’

Even later staat er nog een belangrijke afspraak op de agenda: een ontmoeting met een delegatie uit Japan in het jongerenhotel Stayokay aan de Neude. Van Zanen maakt een grapje over judoka Anton Geesink, die in 1964 in Tokyo goud won op de Olympische Spelen ten koste van hun favoriet Akio Kaminaga. ,,Ik hoop dat we vrienden kunnen blijven.’’