Bussemaker trekt portemonnee voor Domtoren

De Domtoren staat een grote beurt te wachten. Die klus is zo groot dat die niet alleen betaald kan worden door de provincie, noch door de gemeente die eigenaar is. Daarom springt Bussemaker bij. Hoeveel geld er beschikbaar is voor de Domtoren, wordt later bepaald. Dat is afhankelijk van wat er moet gebeuren in Utrecht, maar ook in Arnhem en Groningen.



De Provincie Utrecht houdt er rekening mee dat de grote opknapbeurt zo'n 20 miljoen euro gaat kosten, berekende zij eerder. Zij luidde toen al de noodklok over het feit dat ze dat niet alleen kunnen betalen. Verantwoordelijk wethouder Paulus Jansen sluit echter niet uit dat het nog kan oplopen naar misschien wel 30 miljoen euro.



De laatste grote beurt kreeg de Domtoren in 1975, maar de toren heeft elke 40 tot 50 jaar groot onderhoud nodig. Daarom is hij nu weer aan de beurt. De Monumentenwacht constateerde eerder al dat voegwerk en verroeste muurankers vervangen moet worden en natuursteen gerepareerd. In februari werd er al een net gespannen op 40 meter hoogte omdat het steen van sommige ornamenten daar zo broos was dat er een risico was op vallend steen.