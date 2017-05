Buurman redt twee meisjes uit huis in Driebergen en blust brand

Interview 'Van elke twaalf patiëntjes die ik behandel, gaan er nog drie dood'

15:54 Kinderoncoloog Rob Pieters (57) is de grote animator van het Prinses Máxima Centrum op De Uithof, waarvan de nieuwbouw volgend jaar klaar is. Afgelopen week sprak hij zijn oratie uit én had Máxima op bezoek. 'Kinderen die sterven aan kanker. Het went nooit.'