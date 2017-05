Buurt bezoekt moskee Hoograven in aanloop naar de ramadan

Thee, dadels, koekjes. De gasten van de Moskee Essalaam zal het aan niets ontbreken. En ook Abdeljalil Sayfaoui (47) doet er alles aan om zijn bezoekers het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Sayfaoui is secretaris van de moskee, naast geestelijk verzorger, leraar en imam in Leidsche Rijn. En bovenal welbespraakt, goedlachs en erg grappig.

Goedkeuring

Hij legt allereerst uit dat de moskee uit 2003 is en toen de goedkeuring van de buurt had. ,,Als we maar een mooie moskee zouden bouwen. En dat is gelukt.’’ De imam van de moskee is ook aanwezig. Hij is niet van een bepaalde stroming, zegt Sayfaoui. ,,De islam is voor iedereen. Onze imam moet de samenleving begrijpen en onze mensen bereiken met zijn woorden.’’

800 gelovigen komen op vrijdag naar de moskee en op feestdagen bijna het dubbele, aldus Sayfaoui. Vandaag was het eerste gebed om half vier vanmorgen. ,,Lekker vroeg hè?’’ ginnegapt hij.

Ramadan

Dan, terwijl er weer thee geschonken wordt en eten wordt aangeboden, gaat het over de ramadan. Het zullen lange vastendagen worden, voorspelt Sayfaoui. ,,Wie goed bezig is, is nu al een tijd aan het oefenen. Als je pas begint tijdens de ramadan zelf, ben je eigenlijk te laat.’’

Zelfbeheersing, geduld, oprechtheid en betrouwbaarheid, het vasten heeft vele positieve effecten. ,,Als onze jongeren roepen dat ze honger hebben, zeg ik nee. Drie keer per dag een maaltijd, snoep tussendoor en ’s avonds Netflix met popcorn, dat kan geen honger zijn. Door de ramadan gaan ze nadenken en dat begrijpen.’’

Sayfaoui lacht vriendelijk en begint na een vraag van zijn bezoek uit te leggen waarom mannen en vrouwen gescheiden bidden in de moskee. ,,Kijk, ik ben Saskia, jij staat achter me en ik moet zó buigen tijdens het bidden. Dan zou je toch ook afgeleid zijn, of niet soms, haha?’’

Volledig scherm © Angeliek de Jonge

Overlast

Wie ervaart er overlast van de ramadan?, vraagt Sayfaoui zijn gehoor. Dat valt mee, zegt buurtbewoonster Tiny Rompen (57), net als alle andere aanwezigen. ,,Nooit iets gemerkt. Alleen wat parkeeroverlast op vrijdag. Het is fijn dat er een 06-nummer van de moskee is dat we kunnen bellen bij overlast, maar ik heb het nog nooit nodig gehad. Eigenlijk wilde ik vooral de moskee een keer van binnen zien.’’