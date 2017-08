Buurt deelt een ‘tiny house’

Toen de eigenaren van de 126 woningen rondom de binnentuin vorig jaar maart hun intrek namen in hun koopwoningen, wisten ze dat ze er een ‘gratis’ huisje bij zouden krijgen. Het ‘tuinhuis’ zoals de woning is gaan heten, is bedoeld voor gezamenlijk gebruik. Binnen de vereniging van Eigenaren (VvE) is afgesproken dat iedereen er twee dagen per jaar kosteloos gebruik van mag maken.

Bezet

Sinds het huisje vanaf begin dit jaar kan worden gereserveerd, is het regelmatig bezet. ,,Zo wordt het bijvoorbeeld door een van onze bewoners gebruikt als oefenruimte,’’ zegt Freek van Capelle, voorzitter van de VvE Rooseveltlaan. ,,We hebben er als bestuur ook al meerdere keren vergaderd en we hebben er een keertje een whiskyproeverij gehad. Het is ook ideaal voor een zomerborrel.’’ Het huisje dat Heijmans aan de bewoners schonk, beslaat zo’n 28 vierkante meter compleet met een watervoorziening, elektrische kookplaat en benodigde faciliteiten zoals een keuken, een badkamer, een ruime woonkamer met vide én een eigen voordeur met een buitenterras. ,,Een bed staat er niet in, maar mensen mogen er wel slapen op een matje,’’ zegt van Capelle.

Tweedehandsje

De bewoners aan de Roosevelt- en Auriollaan zijn blij dat ze in deze filosofie mogen delen. ,,Het is ontzettend leuk dat we dit hebben,’’ zegt Van Capelle. ,,De kosten die we hebben voor het onderhoud en schoonmaak worden betaald uit de bijdragen aan de VvE. Vooral in het weekend is het populair om het huisje te gebruiken. Als iemand een feestje wil geven kan dat ook daar, dan hebben de bewoners er in de flat ook geen last van.’’