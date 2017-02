Buurt geschokt na vondst dode in Nieuwegeinse flat

Keukenraam

Aan het einde van de middag kwam de politie terug in kogelwerende vesten. Ze gingen via het keukenraam naar binnen en vonden de overleden persoon in de gang. Omstanders zagen vanaf straat strepen bloed in de gang van de woning.



Buurtbewoners vertellen dat er onderling weinig contact is. Een buurvrouw zegt dat ze 's ochtends ook geschreeuw hoorden, maar niet de politie belde. ,,Daar voel ik me nu schuldig over.'' Ze gaat er vanuit dat er iemand bewust van het leven is beroofd. ,,Ik vind het vreselijk en zal het niet snel vergeten. Wie doet nu zoiets?''



De bewoner van de flat verblijft elders. Volgens buurtbewoners let een van de zonen af en toe op het huis. De politie heeft 's nachts en overdag de flatwoning bewaakt.