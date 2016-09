Buurtbewoners geschrokken door FIOD-inval alFitrah

De islamititsche vrouw heeft haar kinderen naar school gebracht en staat te kijken hoe onderzoekers van de FIOD in en uit het gebouw lopen. ,,Waar zijn ze naar op zoek? De gemeente heeft al vanaf het begin iets tegen deze moskee. Gelukkig is het niet heel ernstig. Ik ben echt geschrokken. In deze tijd weet je het maar nooit.''



Bij het pand is het druk. Auto's rijden langzaam voorbij en kijken naar wat er gebeurd. Bij een van de huizen in de aanliggende straat staat een groep mannen, gekleed in djellaba's te praten. Als de vrouw begrijpt dat het gaat om een fraudeonderzoek, kijkt ze even bedenkelijk. ,,Is daarvoor zoveel politie nodig? Het lijkt wel een aanslag.'' Op het terrein staan dan zo'n tien auto's van de recherche en twee zichtbare politieauto's. ,,Kijk, als blijkt dat er inderdaad dingen niet in de haak zijn hier, dan is het terecht. Maar als blijkt dat er niets aan de hand is, dan is dit toch enorm overdreven?'' Dan wordt ze gebeld en loopt ze weg. ,,Fijne dag nog, meneer.''



Zoontje

De vrouw woont tegenover de moskee. Haar kinderen gaan regelmatig naar de educatieve lessen die in alFitrah worden gegeven. ,,Ik weet wat er hierover gezegd wordt in de media. Kinderen zou geleerd worden dat mensen met een ander geloof minderwaardig zijn. Dat is niet zo. Zij hebben hun geloof, wij hebben ons eigen geloof. Mijn man heeft met het moskee-bestuur gesproken en zij zeggen ook dat zulke dingen niet geleerd worden. En elke dag vraag ik aan mijn zoontje wat hij vandaag gehoord heeft. 'Niks geks mama, echt niet', zegt hij dan.''