Buurtgezinnen delen verhalen met Máxima tijdens verrassingsbezoek

Koningin Máxima heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan Buurtgezinnen in Amerongen. De stichting won eerder dit jaar een Appeltje van Oranje. ‘Ze is net zo ontvankelijk en menselijk als op tv.’

,,Ik heb jullie onder valse voorwendselen hierheen gelokt, we krijgen namelijk bijzonder bezoek: Máxima komt straks hierheen’’, spreekt directeur en oprichter van Buurtgezinnen Leontine Bibo de vrijwilligers, medewerkers en steun- en vraaggezinnen toe in de tuin van de stichting aan het Hof in Amerongen. Bibo: ,,We vinden het een enorme eer. Heel spannend, we zijn blij dat ze komt.’’ Nog geen kwartier later rijdt de auto voor en stapt koningin Máxima uit. Ze wordt onthaald door Bibo en burgemeester Frits Naafs.

Even later praat de koningin in verschillende gesprekken met betrokkenen van de Amerongse stichting, die in 2014 is opgericht en inmiddels actief is in veertien gemeenten. De stichting brengt vraag- en steungezinnen bij elkaar. Afhankelijk van wat een gezin met problemen nodig heeft, springt een hulpgezin bij. Inmiddels zijn al 350 matches gemaakt en sinds januari is de stichting ook gestart in Utrechtse Heuvelrug.

Appeltje van Oranje

In mei nam Buurtgezinnen het Appeltje van Oranje in ontvangst uit handen van koning Willem-Alexander. Máxima is beschermvrouwe van de Appeltjes van Oranje. Dat Appeltje heeft de stichting al veel gebracht, laat Bibo de Koningin tijdens haar bezoek weten. ,,We komen hierdoor nog makkelijker aan tafel bij gemeentes waar we nog niet actief zijn.’’ Dat komt goed uit, want de ambitie van Buurtgezinnen is groot: in 2020 wil de stichting zijn uitgebreid van veertien naar veertig gemeenten.

,,Ik vond het best spannend’’, vertelt Nathalie Hendriks uit Rhenen na afloop van het hoge bezoek. In het dagelijks leven heeft ze als alleenstaande moeder haar handen vol aan de zorg voor haar dochtertje (4) en haar zwaar autistische zoon (16). Sinds anderhalf jaar is ze gekoppeld aan Gerco de Jager en zijn vrouw, die samen haar steungezin vormen. Vanmiddag zat Hendriks naast Máxima aan tafel en vertelde ze de koningin hoe haar dochter nu één of twee keer per week gaat spelen bij de familie De Jager, die twee dochters van 4 en 7 hebben.

Successtory

Hendriks: ,,Ik vond het best moeilijk erover te vertellen, om jezelf van zo’n kwetsbare kant te laten zien. Tegelijkertijd vond ik het ook leuk en belangrijk om te doen. Ik vertel graag over de successtory van Buurtgezinnen, voor Leontine. Die is het waard om te delen en zij verdient dat ook.’’ Ook Gerco de Jager kijkt positief terug op het gesprek met Máxima. ,,Ze is net zo ontvankelijk en menselijk als op tv’’, reageert hij. Ook De Jager vond het belangrijk om zijn ervaring te delen. ,,Ik weet dat het niet zo werkt, maar wat zou het mooi zijn als ze het koninklijk besluit kon nemen om Buurtgezinnen landelijk uit te rollen.’’